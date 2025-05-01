США и Иран обсуждают место и время нового раунда переговоров

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Четвертый раунд переговоров по атому между представителями Вашингтона и Тегерана состоится "в ближайшем будущем", заявила представитель госдепа Тэмми Брюс в четверг.

"Могу сказать лишь, что мы ожидаем следующего раунда переговоров в ближайшем будущем", - ответила Брюс на вопрос о переносе переговоров с Ираном, которые, как ожидалось, должны были состояться в эту субботу.

Она добавила, что время и место встречи представителей сторон находится "в процессе согласования"