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США договариваются о проведении четвертого раунда переговоров с Ираном в предстоящие выходные

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что США пытаются запланировать новый раунд переговоров с Ираном по ядерной программе Тегерана на предстоящие выходные, пишет журналист Axios Барак Равид.

"Уиткофф сказал мне, что США пытаются запланировать четвертый раунд ядерных переговоров с Ираном на эти выходные", - написал Равид в социальных сетях.

"Если этого не произойдет, то только из-за поездки президента на Ближний Восток", - процитировал Равид слова Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп планирует поездку в регион с 13 по 16 мая.

Кроме того, согласно публикации, спецпосланник выразил надежду, что во время поездки Трампа будет достигнут прогресс в усилиях по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

"Я надеюсь, что мы добьемся прогресса. Я надеюсь, что мы вытащим всех. Я общаюсь с Катаром, Египтом и Израилем почти ежедневно. Президент Трамп хочет освобождения заложников. Премьер-министр Нетаньяху хочет освобождения заложников. Мы работаем согласованно", - добавил Уиткофф.

Как сообщалось ранее, запланированные на 3 мая непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе Тегерана были перенесены, стороны намеревались согласовать новые сроки.

Иран и США провели три раунда переговоров по иранской ядерной программе - 12, 19 и 26 апреля. Посредником выступал Оман.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что считает необходимым полностью свернуть ядерную программу Ирана.

"Полная ликвидация", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, на что нацелены переговоры США и Ирана - на ограничение или на ликвидацию ядерной программы.

"Сейчас появилась теория, что Ирану, возможно, разрешат использование в мирных целях (ядерной энергии - ИФ), чтобы производить электричество. Но я считаю, что у них так много нефти, может, им лучше использовать ее?" - добавил американский лидер.

Дональд Трамп Иран Катар США
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