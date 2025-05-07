Вэнс считает, что переговоры США и Ирана идут хорошо

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе проходят хорошо, стороны находятся на верном пути, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду.

"Я не хочу заранее давать итоговые оценки, но пока что все идет хорошо. (...) Мы на верном пути", - заявил он, выступая на мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

Вэнс подчеркнул, что в США довольны тем, как Иран реагирует на некоторые американские предложения. Он выразил благодарность оманским посредникам, отметив, что они играют положительную роль.

При этом вице-президент выразил надежду на то, что переговоры закончатся отказом Ирана от своей ядерной программы. Он подчеркнул, что Иран может развивать гражданскую ядерную энергетику, но без программы по обогащению урана, которая позволяет при желании создать ядерное оружие.

Иран и США провели несколько раундов переговоров. Посредником выступал Оман.