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Трамп принял в Белом доме освобожденную из российской колонии Карелину

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник провел встречу с балериной Ксенией Карелиной, имеющей российское и американское гражданство и освобожденной Москвой в рамках обмена заключенными с Вашингтоном, передает Fox News.

Телеканал опубликовал видео встречи Трампа и Карелиной в Белом доме.

В начале апреля сообщалось об освобождении имеющей двойное гражданство США и РФ Карелиной в обмен на россиянина Артура Петрова.

Петрова арестовали 26 августа 2023 года в Республике Кипр по запросу США и экстрадировали ранее в этом году. Ему предъявили обвинения в нарушении экспортного контроля.

Карелина, жительница Лос-Анджелеса, которая была задержана в Екатеринбурге в августе 2024 года, была приговорена Свердловским областным судом к 12 годам колонии за госизмену. В деле речь шла о переводе денег в пользу ВСУ.

Дональд Трамп США Артур Петров Ксения Карелина Белый дом
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