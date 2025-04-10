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ФСБ подтвердила обмен Карелиной на задержанного на Кипре россиянина Петрова

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила, что обвиненный в США в нарушении закона об экспортном контроле россиянин Артур Петров возвращается на родину в рамках обмена.

"При посредничестве ОАЭ на родину был возвращен гражданин России Артур Петров. Россиянин был задержан по запросу американских правоохранительных органов в 2023 году на территории Республики Кипр и в 2024 году экстрадирован в США, где Петрова обвинили в нарушении закона об экспортном контроле. В США ему грозил срок до 20 лет лишения свободы", - сказали в спецслужбе.

Петрова обменяли на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство, осужденную на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству, напомнили в ФСБ.

"В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента Российской Федерации", - добавили в спецслужбе.

"Выражаем руководству ОАЭ благодарность за оказанное содействие", - заявила ФСБ.

Ранее об обмене Петрова на Карелину сообщили директор ЦРУ Джон Рэтклифф и адвокат Карелиной Михаил Мушаилов.

The Wall Street Journal напомнила, что что это уже второй обмен заключенными с момента инаугурации Дональда Трампа на посту президента США в январе 2025 года. Источники WSJ отметили, что Москва и Вашингтон обсуждают судьбу нескольких находящихся в заключении в России американцев или лиц с двойным гражданством США и России.

ОАЭ США ФСБ ЦРУ Джон Рэтклифф Артур Петров Ксения Карелина
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