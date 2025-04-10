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В госдепе надеются, что РФ продолжит освобождать американцев

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - США после проведенного в четверг обмена заключенными с Россией призывают Москву вернуть свободу и другим американцам, заявила представитель госдепа Тэмми Брюс.

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"Я бы хотела повторить призыв к России отпустить Стивена Хаббарда, который находится в заключении уже почти три года. Мы продолжаем работу для освобождения в России Хаббарда и других американских граждан", - сказала Брюс.

Она также напомнила о данном Трампом обещании вернуть домой всех граждан США, удерживаемых за рубежом.

Ранее в четверг сообщалось об освобождении Ксении Карелиной, которая имеет американское и российское гражданство, в обмен на россиянина Артура Петрова.

Петрова арестовали 26 августа 2023 года в Республике Кипр по запросу США и экстрадировали ранее в этом году. Ему предъявили обвинения в нарушении экспортного контроля.

Карелина, жительница Лос-Анджелеса, которая была задержана в Екатеринбурге в августе 2024 года, была приговорена Свердловским областным судом к 12 годам колонии за госизмену. В деле речь шла о переводе денег в пользу ВСУ.

госдеп США Тэмми Брюс Россия Ксения Карелина Артур Петров
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