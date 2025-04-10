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Трамп оценил освобождение американки Карелиной в обмен на россиянина Петрова

По его словам, помочь в освобождении балерины его просил президент UFC Дэйна Уайт

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно воспринял согласие Москвы освободить осужденную в России американку Ксению Карелину в обмен на содержавшегося под стражей в США россиянина Артура Петрова.

"Я ценю освобождение балерины. Мы работали над ее освобождением по просьбе нашего общего хорошего друга. Дэйна Уайт (президент Ultimate Fighting Championship, UFC - ИФ) позвонил мне и рассказал, что это подруга одного из бойцов... США поговорили об этом с президентом Путиным и заключили сделку", - заявил он на совещании с членами своей администрации..

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф и госсекретарь США Марко Рубио сообщили об освобождении Карелиной в обмен на россиянина Петрова. ФСБ уточнила, что в апреле президент России Владимир Путин помиловал Карелину.

Западные СМИ сообщали, что Карелина - невеста проживающего в США южноафриканского боксера Криса ван Хеердена. Ранее спортсмен поблагодарил Трампа за освобождение девушки.

"Слава богу, Ксения Карелина теперь свободна и на пути домой, в лучшую страну мира: США. Спасибо, президент Трамп", - написал он в социальной сети X.

Петрова арестовали 26 августа 2023 года в Республике Кипр по запросу США и затем экстрадировали. Ему предъявили обвинения в нарушении экспортного контроля.

Карелина, жительница Лос-Анджелеса, была задержана в Екатеринбурге в августе 2024 года. Свердловский областной суд приговорил ее к 12 годам колонии за госизмену. В деле речь шла о переводе денег в пользу ВСУ.

Дональд Трамп США Владимир Путин Дэйна Уайт Ксения Карелина UFC
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