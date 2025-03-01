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Премьер Грузии поддержал Трампа в его усилиях по завершению конфликта на Украине

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что на состоявшейся накануне встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского была проведена четкая линия между партией войны и партией мира.

"Вчера вновь была проведена четкая линия между партиями мира и войны. Я имею в виду не столько спор между Трампом и Зеленским, сколько последующую реакцию на этот спор", - написал он в субботу в соцсетях.

"Партия глобальной войны мгновенно мобилизовала против президента Трампа знакомых спикеров, начиная с сенатора США Джин Шахин до многочисленных чиновников в Брюсселе, в том числе и лидеров грузинской радикальной оппозиции", - заявил Кобахидзе.

Он надеется, что борьба завершится победой партии мира.

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"Чем раньше завершится эта борьба на Украине, тем меньше будет потеряно украинцев, тем быстрее установится мир в регионе. Желаю президенту Трампу выдержки и мужества в этой трудной борьбе" - написал Кобахидзе.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Овальном кабинете Белого дома и завершилась острой перепалкой. В результате не было пописано соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых, отменена совместная пресс-конференция лидеров.

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в интервью CNN заявил, что не уверен в том, что Зеленский заинтересован в заключении мирного соглашения для завершения украинского конфликта, а встреча двух президентов "потерпела фиаско".

Ряд европейских лидеров выступил в защиту Зеленского после жесткой критики, которой его подверг Трамп.

США Дональда Трамп Украина Владимир Зеленский Грузия Ираклий Кобахидзе
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