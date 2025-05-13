Кобахидзе ждет ответ Трампа на письмо о дальнейшей судьбе отношений Грузии и США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу с просьбой внести ясность в грузино-американские отношения.

"Несколько недель назад мы писали вам о грузино-американских отношениях. Этому письму предшествовали мои публичные заявления, в которых я открыто выразил готовность Грузии к стратегическому партнерству между нашими странами с чистого листа с конкретной "дорожной картой", однако мы до сих пор не получили конкретного ответа", - пишет Кобахидзе.

По его словам, это молчание со стороны Вашингтона "удивляет грузинский народ и грузинское правительство".

"Грузия уже много лет является самым надежным партнером США в нашем сложнейшем регионе, имеющем для США стратегическое значение. Грузия поддерживала США в некоторых горячих точках, включая Ирак и Афганистан, где численность грузинских военных на душу населения была самой большой", - отмечает Кобахидзе.

Он напомнил, что Грузия является лидером в регионе по уровню демократии, верховенства закона, защите прав человека, свободы СМИ, независимости судебной системы и прочности государственных институтов.

Премьер-министр называет непонятными введенные в США прежней администрацией санкции против грузинских чиновников, а также принятый несколько дней назад Конгрессом законопроект "MEGOBARI act", который является "враждебным по отношению к грузинскому народу и его правительству".

По его словам, несмотря на то, что вопросы прибавляются, в Грузии сохраняют оптимизм и надеются на перезагрузку грузино-американских отношений.