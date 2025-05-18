Поиск

В Румынии пройдёт второй тур президентских выборов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Граждане Румынии в воскресенье примут участие во втором туре выборов президента.

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершат работу в 21:00. Первые данные экзит-поллов ожидаются сразу после закрытия участков.

В миреСимион в случае победы в Румынии готов назначить премьером лидера аннулированных декабрьских выборовСимион в случае победы в Румынии готов назначить премьером лидера аннулированных декабрьских выборовЧитать подробнее

Во второй тур вышли два кандидата: действующий мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан и председатель ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион.

В первом туре, который состоялся 4 мая, Симион получил около 40% голосов, Дан - 20%.

В ходе предвыборной кампании кандидаты выступали не только по внутренним темам, но и по внешней политике, в частности по Украине. Симион отмечал, что намерен следовать подходу президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта. Он выступал против отправки военной помощи Украине. Дан в свою очередь заверил в продолжении поддержки Киева в случае своего избрания президентом. Он заявлял, что привержен западным ценностям.

Выборы в Румынии были назначены после того, как в начале декабря прошлого года Конституционный суд страны накануне второго тура отменил результаты первого, лидерами которого стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессистской партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони. Решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились данные, свидетельствующие, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов. Наблюдатели назвали тогда решение Конституционного суда беспрецедентным.

Затем процесс выборов президента Румынии был запущен с нуля и в полном объеме - кандидатам пришлось заново регистрироваться и проходить процедуру проверки в Центральном избирательном бюро.

Румыния Бухарест Никушор Дан Джордже Симион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 17 мая

Рубио в разговоре с Лавровым напомнил о призывах Трампа к перемирию на Украине

Трамп намерен в понедельник провести телефонный разговор с Путиным

Трамп намерен в понедельник провести телефонный разговор с Путиным

Эрдоган пообещал продолжать усилия по украинскому урегулированию

Лавров и Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров

Лавров и Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров

Президент Ирана заявил, что страна не откажется от достижений в атомной сфере

По меньшей мере 16 человек погибли в результате торнадо на Среднем Западе США

По меньшей мере 16 человек погибли в результате торнадо на Среднем Западе США

Что случилось этой ночью: суббота, 17 мая

Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми в призыве к убийству президента

Трамп считает, что богатому нефтью Ирану атомная энергия не требуется

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6378 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });