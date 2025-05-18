В Румынии пройдёт второй тур президентских выборов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Граждане Румынии в воскресенье примут участие во втором туре выборов президента.

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершат работу в 21:00. Первые данные экзит-поллов ожидаются сразу после закрытия участков.

Во второй тур вышли два кандидата: действующий мэр Бухареста, независимый кандидат Никушор Дан и председатель ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион.

В первом туре, который состоялся 4 мая, Симион получил около 40% голосов, Дан - 20%.

В ходе предвыборной кампании кандидаты выступали не только по внутренним темам, но и по внешней политике, в частности по Украине. Симион отмечал, что намерен следовать подходу президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта. Он выступал против отправки военной помощи Украине. Дан в свою очередь заверил в продолжении поддержки Киева в случае своего избрания президентом. Он заявлял, что привержен западным ценностям.

Выборы в Румынии были назначены после того, как в начале декабря прошлого года Конституционный суд страны накануне второго тура отменил результаты первого, лидерами которого стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессистской партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони. Решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились данные, свидетельствующие, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов. Наблюдатели назвали тогда решение Конституционного суда беспрецедентным.

Затем процесс выборов президента Румынии был запущен с нуля и в полном объеме - кандидатам пришлось заново регистрироваться и проходить процедуру проверки в Центральном избирательном бюро.