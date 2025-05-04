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В Румынии вновь пройдут президентские выборы

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Граждане Румынии в воскресенье вновь избирают президента страны. Выборы назначены после того, как в начале декабря прошлого года Конституционный суд страны накануне второго тура отменил результаты первого, лидерами которого стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава либерал-прогрессистской партии "Союз спасения румын" Елена Ласкони.

Решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились данные, свидетельствующие о том, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов. Наблюдатели назвали тогда решение Конституционного суда беспрецедентным.

Затем процесс выборов президента Румынии был запущен с нуля и в полном объеме - кандидатам пришлось заново регистрироваться и проходить процедуру проверки в Центральном избирательном бюро.

В выборах в воскресенье смогут принять участие 18 млн избирателей, им предстоит избрать президента из 11 кандидатов, выдвиженцев как от политических партий, так и независимых. В список участников первого тура занесены: Джордже Антонеску (Альянс "Румыния вперед"), Елена Ласкони ("Союз спасения румын"), Сильвиу Предою ("Национальная лига действия"), Джордже Симион ("Альянс за единство румын"), Марчела Шандру (Социал-либеральная гуманистическая партия), Кристиан Терхеш (Национально-консервативная партия), Себастьян Попеску ("Новая Румыния"), а также независимые кандидаты: Ион Бану-Мусчел, Никушор-Даниэль Дан, Петру Фунериу и Виктор Понта. Кэлину Джорджеску Центральное избирательное бюро в участии в выборах отказало.

В Румынии 19 тыс. избирательных участков будут работать с 07:00 до 21:00 местного времени (совпадает с мск). При большом наплыве избирателей работа избирательных участков может быть продлена. Для победы кандидату надо набрать 50% голосов плюс один голос. В случае необходимости второй тур, в котором примут участие кандидаты, которые займут первое и второе места в первом, состоится 18 мая.

Около 125 тыс. избирателей уже проголосовали заранее за рубежом, больше всего в Италии, Германии, Испании и Молдавии.

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