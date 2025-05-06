Росавиация не видит рисков для гражданских рейсов в Израиль

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Росавиация не видит рисков для безопасности полетов российских авиакомпаний в аэропорт Тель-Авива, который в минувшее воскресенье подвергся ракетному удару, заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

"Мы постоянно анализируем ситуацию, но в дневной период времени у нас полеты остаются пока. В текущих реалиях, с учетом взаимодействия с авиационными властями Израиля, мы рисков не видим", - сказал Ядров "Интерфаксу".

Он напомнил, что с ноября прошлого года действуют рекомендации Росавиации, согласно которым авиакомпании РФ могут выполнять рейсы в Израиль только в дневное время (ограничения на полеты действуют с 01:00 до 07:00 по Москве). Летать в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00, компаниям рекомендовано с учетом оценки руководством Международной организации гражданской авиации (ICAO) факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Как сообщалось, 4 мая запущенная йеменскими мятежниками-хуситами ракета взорвалась на территории аэропорта Тель-Авива, три человека получили ранения. Аэропорт приостанавливал работу, однако спустя час возобновил прием и отправку самолетов. На фоне этих событий несколько иностранных авиакомпаний решили приостановить полеты в Тель-Авив. Российские перевозчики - Red Wings и "Азимут" - продолжили выполнять рейсы в обычном режиме.