Хуситы заявили об ударах по авианосцу USS Harry S. Truman до перемирия с США

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы утверждают, что до вступления в силу договоренностей о прекращении огня с США успели нанести удары по авианосцу USS Harry S. Truman и американским кораблям в Красном море.

"Военно-морские и беспилотные силы хуситов провели военную операцию против американского авианосца USS Harry S. Truman и нескольких кораблей на севере Красного моря при помощи баллистической ракеты и нескольких дронов", - заявил через соцсети представитель повстанцев генерал Яхья Сари.

Отмечается, что удары были произведены именно до того, как США объявили о прекращении военных действий против хуситов.

Кроме того, хуситы заявили, что нанесли удары по израильскому аэропорту Рамон и другой важной цели на территории страны.

6 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что хуситы объявили, что более не будут наносить удары по судам. Он добавил, что США прекратят ответные удары по позициям хуситов, так как Вашингтон добился своей цели - безопасного судоходства.