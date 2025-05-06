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Израильские военные начали наносить удары по аэропорту столицы Йемена

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник приступила к нанесению ударов по международному аэропорту столицы Йемена Саны, который находится к северу от города, сообщает The Jerusalem Post.

По данным местных СМИ, израильская авиация также атаковала электростанцию на юго-востоке Саны и цементный завод к югу от столицы.

Ранее ЦАХАЛ обнародовала призыв ко всем, кто находится в районе аэропорта столицы Йемена, срочно покинуть эту зону. The Jerusalem Post поясняет, что это первое предупреждение со стороны израильских военных; перед предыдущими шестью ударами по целям в Йемене ЦАХАЛ подобных объявлений не делала.

В воскресенье баллистическая ракета взорвалась на территории аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле. Три человека получили ранения. Израильская система ПРО, по данным СМИ, засекла ракету, но не смогла ее сбить. В сообщениях отмечается, что это первый случай, когда йеменским мятежникам-хуситам, периодически проводящим обстрелы Израиля, удалось поразить главный аэропорт этой страны.

Накануне около 20 истребителей ВВС Израиля, при поддержке самолетов-разведчиков и самолетов-заправщиков, нанесли удары по йеменскому порту Ходейда и по цементному заводу возле города Баджиль на западе Йемена.

Израиль Йемен Сана
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