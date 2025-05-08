Серия взрывов произошла в пакистанском городе Лахоре

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В четверг утром в ряде районов пакистанского города Лахора произошла серия взрывов, сбит индийский беспилотник, сообщил телеканал Samaa TV со ссылкой на местную полицию.

"Многочисленные взрывы были слышны на Уолтон-роуд в районах Гопал Нагар и Насирабад в Лахоре, недалеко от аэропорта Уолтон. Люди в панике выбегали из своих домов и рассказывали, что видели клубы дыма", - говорится в сообщении.

В то же время, как рассказали телеканалу собеседники в полиции, недалеко от аэропорта Уолтон был сбит индийский беспилотник, который управлялся из-за границы. Его задачей было "наблюдение за уязвимыми местами", отметили источники.

Ранее утром в среду и до полудня несколько ключевых авиамаршрутов в Лахоре и Сиалкоте были временно закрыты для коммерческих рейсов из-за сохраняющейся напряженности в регионе. В результате ограничений было также нарушено расписание полетов многочисленных рейсов авиакомпании Pakistan International Airlines.

Как сообщалось, в ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре в Пакистане и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Власти Индии заверили, что целью атаки была инфраструктура, имевшая отношение к недавнему теракту в Пахалгаме.

Как сообщили СМИ со ссылками на власти Пакистана, в результате атаки по меньшей мере 26 человек погибли, 46 получили ранения.

По данным индийской полиции, из-за пакистанских обстрелов в индийском Кашмире погибли 10 человек, 48 ранены.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.