Поиск

Серия взрывов произошла в пакистанском городе Лахоре

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В четверг утром в ряде районов пакистанского города Лахора произошла серия взрывов, сбит индийский беспилотник, сообщил телеканал Samaa TV со ссылкой на местную полицию.

"Многочисленные взрывы были слышны на Уолтон-роуд в районах Гопал Нагар и Насирабад в Лахоре, недалеко от аэропорта Уолтон. Люди в панике выбегали из своих домов и рассказывали, что видели клубы дыма", - говорится в сообщении.

В миреВ Пакистане заявили, что в ударах Индии участвовали 80 индийских истребителейЧитать подробнее

В то же время, как рассказали телеканалу собеседники в полиции, недалеко от аэропорта Уолтон был сбит индийский беспилотник, который управлялся из-за границы. Его задачей было "наблюдение за уязвимыми местами", отметили источники.

Ранее утром в среду и до полудня несколько ключевых авиамаршрутов в Лахоре и Сиалкоте были временно закрыты для коммерческих рейсов из-за сохраняющейся напряженности в регионе. В результате ограничений было также нарушено расписание полетов многочисленных рейсов авиакомпании Pakistan International Airlines.

В миреИндия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP и авиабомбы HammerЧитать подробнее

Как сообщалось, в ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре в Пакистане и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Власти Индии заверили, что целью атаки была инфраструктура, имевшая отношение к недавнему теракту в Пахалгаме.

Как сообщили СМИ со ссылками на власти Пакистана, в результате атаки по меньшей мере 26 человек погибли, 46 получили ранения.

По данным индийской полиции, из-за пакистанских обстрелов в индийском Кашмире погибли 10 человек, 48 ранены.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Южной Корее предполагают, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности

Северная Корея осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты

Пакистан отменил большинство ограничений на полеты над своей территорией

Кардиналы в первый день конклава не избрали нового папу римского

Кардиналы в первый день конклава не избрали нового папу римского

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

В МИД РФ удивились заявлению Келлога о якобы нежелании Москвы установить 30-дневное перемирие

В МИД РФ удивились заявлению Келлога о якобы нежелании Москвы установить 30-дневное перемирие

Что произошло за день: среда, 7 мая

Посольство США предупредило о возможной угрозе взрывов в трех ТЦ в Тбилиси

В Ватикане начался конклав

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Алиев не приедет в Москву 9 мая

Алиев не приедет в Москву 9 мая
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана43 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6333 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });