В правительстве Индии заверили, что не наносили удары по военным объектам Пакистана

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Индийские военные не наносили удары непосредственно по военным объектам Пакистана - только по инфраструктуре, имеющей отношение к недавним терактам, сообщили в правительстве Индии.

"Никакие пакистанские военные объекты не были целями", - говорится в пресс-релизе правительства.

В нем отмечается, что ВВС Индии в рамках операции ударили по "инфраструктуре террористов в Пакистане и контролируемым Пакистаном Джамму и Кашмиру, где осуществляли планирование и руководство терактами против Индии".

Ранее ряд СМИ сообщал о военных ударах Индии именно по военной инфраструктуре Пакистана.



