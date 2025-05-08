Что случилось этой ночью: четверг, 8 мая

КНДР запустила баллистические ракеты, взрывы в пакистанском Лахоре, Европарламент не разморозил вступление Турции в ЕС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных. По их данным, одна из ракет пролетела до 800 км и упала в Японском море.

- Серия взрывов произошла в пакистанском городе Лахоре, рядом с аэропортом Уолтон сбит индийский беспилотник. "Люди в панике выбегали из своих домов и рассказывали, что видели клубы дыма", - сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на местную полицию.

- Пакистан отменил большинство ограничений на полеты над своей территорией после индийских авиаударов. До 9 мая включительно будут частично закрыты воздушные маршруты в районе Лахора на границе с Индией.

- Европарламент оставил процесс вступления Турции в ЕС замороженным. "Турецкое правительство не смогло устранить фундаментальные демократические недостатки", что необходимо для вступления в Евросоюз, говорится в докладе ЕП.

- Кардиналы в первый день конклава не избрали нового папу римского. Следующее голосование пройдет в четверг.



- ПСЖ стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА. В полуфинале по сумме двух встреч парижский клуб прошел лондонский "Арсенал". Ответная встреча в Париже завершилась со счетом 2:1 в пользу ПСЖ.