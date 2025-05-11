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Пакистан заявил о необходимости решить проблему Кашмира для безопасности Южной Азии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Стабильность Южной Азии зависит от урегулирования ситуации вокруг Кашмира, сообщило в воскресенье издание Dawn со ссылкой на заявление МИД Пакистана.

"Мы ценим желание президента США Дональда Трампа поддержать усилия, направленные на решение спора о Джамму и Кашмире - давней проблеме, которая оказывает серьезное влияние на мир и безопасность в Южной Азии и не только там", - говорится в заявлении.

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"Пакистан напоминает, что любое честное и долгосрочное решение спора о Джамму и Кашмире должно соответствовать резолюциям СБ ООН и гарантировать фундаментальные права жителей Кашира, включая неотчуждаемое право на самоопределение", - заявил МИД.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия. Однако замглавы индийского МИД Викрам Мисри заявил, что Пакистан несколько часов нарушал перемирие, и в Индии приняли ответные меры.

Кашмир - территория, населенная в основном мусульманами, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Хроника 22 апреля – 11 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Кашмир Индия Пакистан Южная Азия
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