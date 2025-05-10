Трамп сообщил о перемирии между Индией и Пакистаном

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Индия и Пакистан согласились на перемирие, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"После долгих ночных переговоров при посредничестве США, рад сообщить, что Индия и Пакистан согласились на немедленное и полное перемирие", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что обе стороны конфликта "проявили здравый смысл и интеллект".

В свою очередь, глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия.

"Пакистан и Индия согласились на немедленно вступающее в силу перемирие", - написал он в соцсети X.

Как добавил министр, "Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в нашем регионе, не ставя при этом под угрозу наш суверенитет и территориальную целостность".