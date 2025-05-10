В МИД Индии обвинили Пакистан в нарушении перемирия

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Замглавы индийского МИД Викрам Мисри заявил, что Пакистан на протяжении нескольких часов нарушает заключенное Исламабадом и Дели перемирие, в Индии принимают ответные меры.

"Ранее было достигнуто соглашение между Генеральными директорами военных операций Индии (DGMOs) и Пакистаном о завершении военных действий, которые продолжались последние несколько дней. На протяжении уже нескольких часов Пакистан нарушает это соглашение", - приводит слова Мисри Times of India.

Он подчеркнул, что Индия "принимает ответные меры и разбирается с ситуацией на границе".

Замминистра осудил действия Исламабада и призвал власти Пакистана прекратить атаки.

Ранее в субботу сообщалось, что индийская система ПВО сбивает пакистанские беспилотники в приграничных штатах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. В свою очередь, глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия.

Позже сообщалось, что индийская сторона, несмотря на перемирие с Исламабадом, пока не возвращается к выполнению договора о водах Инда, регулирующего использование сторонами воды из нескольких рек.

Договор, заключенный в 1960 году, регулирует использование обеими странами воды из Инда и ряда других рек, истоки которых находятся в Индии. В ходе начавшегося в апреле 2025 нового витка напряженности между странами Индия приостановила выполнение договора и перекрыла шлюзы на плотинах некоторых рек. В Исламабаде опасаются, что такие действия могут вызвать засуху на пакистанской территории.