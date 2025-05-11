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Военные Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" Пакистан мог потерять до 40 солдат

Военные Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" Пакистан мог потерять до 40 солдат
Военный в Сринагаре, Джамму и Кашмир
Фото: Yawar Nazir/Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Потери Сухопутных войск Пакистана в ходе операции "Синдур" могли составить до 35-40 человек, сообщает в воскресенье Hindustan Times со ссылкой на информацию с брифинга вооруженных сил Индии.

Речь идет о потерях с 7 по 10 мая в ходе обстрелов из артиллерии и огнестрельного оружия на Линии контроля - демаркационной линии между Индией и Пакистаном.

Также индийская сторона заявила об уничтожении более 100 бойцов вражеских военизированных формирований при ударах Индии по девяти целям 7 мая в Пакистане и контролируемой Исламабадом части Кашмира.

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Неназванный высокопоставленный представитель ВС Индии заявил Hindustan Times, что при операции "Синдур" 7 мая индийские военные наносили удар по авиабазе "Чаклала" в Исламабаде и по базе в Саргодхе в провинции Пенджаб. Целями были пункты размещения истребителей F-16, командные и учебные центры, системы ПВО.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия. Однако замглавы индийского МИД Викрам Мисри заявил, что Пакистан несколько часов нарушал перемирие, и в Индии приняли ответные меры.

В воскресенье западные СМИ отмечали, что перемирие между Индией и Пакистаном соблюдается.

Хроника 22 апреля – 11 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан
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