В Индии сообщили, что операция "Синдур" еще не завершена

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Командование ВВС Индии в воскресенье заявило, что операция "Синдур" против враждебных групп в регионе все еще продолжается.

"Поскольку операция еще идет, в надлежащий срок пройдет детальный брифинг на эту тему. ВВС призывает всех воздержаться от домыслов и распространения непроверенной информации", - говорится в сообщении ВВС в соцсети X.

Отмечается, что индийские военные успешно выполнили ранее поставленные в рамках операции "Синдур" цели "в хорошо продуманной и сдержанной манере".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия.

Позже сообщалось, что индийская сторона, несмотря на перемирие с Исламабадом, пока не возвращается к выполнению договора о водах Инда, регулирующего использование сторонами воды из нескольких рек.

В субботу замглавы индийского МИД Викрам Мисри заявил, что Пакистан на протяжении нескольких часов нарушает перемирие, в Индии принимают ответные меры.

Телеканал Geo TV со ссылкой на пакистанский МИД передавал, что Пакистан будет соблюдать условия заключенного с Индией перемирия и проявлять сдержанность в отношении действий индийской стороны.