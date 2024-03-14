Фермеры в Бельгии блокируют крупнейшие порты страны

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Фермеры в четверг проводят акции протеста в крупных портах Бельгии, сообщают бельгийские СМИ.

Десятки тракторов съехались к портам Антверпена, Зебрюгге и Гента, создав препятствия для движения любого транспорта в их районе.

В администрации портов ранее заявили, что привлекут протестующих к ответственности за понесенные убытки.

Ранее в этом году во многих европейских странах прошли протесты фермеров, которые выступают против повышения налогов и роста цен, в частности на топливо для сельскохозяйственной техники, жестких экологических установок ЕС в соответствии с европейским "зеленым курсом", а также против импорта дешевой сельхозпродукции из третьих стран.