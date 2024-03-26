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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:44

Фермеры протестуют у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Фермеры во вторник устроили масштабную акцию протеста у главного здания Еврокомиссии в Брюсселе, сообщают европейские СМИ.

Сотни тракторов заблокировали проезд по улицам в Европейском квартале бельгийской столицы.

Некоторые фермеры закидывают стражей порядка свеклой и навозом. Протестующие также запускают фейерверки и поджигают солому.

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Для разгона протестующих полиция сначала применила водометы, а затем распылила слезоточивый газ.

Бельгийские СМИ отмечают, что это уже третья крупная акция фермеров в Бельгии за этот год.

Во многих странах ЕС в этом году проходят массовые акции протестов сельхозпроизводителей, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне беспошлинно поступающей из Украины агропродукции.

ЕС Еврокомиссия Брюссель
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