Что случилось этой ночью: понедельник, 19 мая

Мэр Бухареста побеждает на выборах президента Румынии, у Байдена рак, ДТП с семью погибшими в Калмыкии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Бухареста Дан побеждает на выборах президента Румынии. Его соперник Симион признал поражение.

- У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Об этом сообщает его пресс-служба.

- Мэр Варшавы Тшасковский и консерватор Навроцкий выходят во второй тур выборов президента Польши. Их отрыв от ближайших оппонентов составляет более 10 п.п.

- Тегеран намерен обогащать уран как в случае достижения соглашения с США, так и без него. Соответствующее заявление сделал глава иранского МИДа.

- Правоцентристы в Португалии лидируют на парламентских выборах. Об этом говорят данные экзит-поллов.

- Семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП в Калмыкии. Авария произошла в результате лобового столкновения фуры и микроавтобуса.