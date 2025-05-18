Мэр Варшавы Тшасковский и консерватор Навроцкий выходят во второй тур выборов президента Польши

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мэр Варшавы Рафал Тшасковский набирает чуть более 30% голосов в первом туре президентских выборов в Польше, сообщают в воскресенье европейские СМИ со ссылкой на экзит-поллы.

Второе место занимает представитель оппозиционной консервативной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, у него 29% голосов.

Их отрыв от ближайших оппонентов составляет более 10 п.п.

Таким образом, во второй тур, по предварительным данным, выходят Тшасковский и Навроцкий. Второй тур намечен на 1 июня.



