Хуситы заявили о запуске второй за день ракете по аэропорту Бен-Гурион

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили о запуске второй за день ракеты по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

"Гиперзвуковая баллистическая ракета была выпущена по израильскому аэропорту Бен-Гурион в рамках масштабной военной операции", - написал представитель хуситов генерал Яхья Сари в соцсети X.

По его данным, цель удара достигнута. Сари добавил, что это уже вторая подобная атака за последние несколько часов.

The Times of Israel сообщила со ссылкой на израильских военных, что обе ракеты сбиты. Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.