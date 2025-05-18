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Авианосец США ушел из Красного моря на фоне прекращения огня с йеменскими хуситами

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Harry Truman покинул Красное море, где он находился для нанесения авиаударов по военным объектам йеменских хуситов, сообщило индийское издание Oneindia.

По данным интернет-сервиса по отслеживанию передвижения судов Marine Traffic, авианосец, находившийся в регионе с осени прошлого года, еще накануне прошел через Суэцкий канал в Средиземное море. Вместе с ним проследовали ракетный крейсер и эсминец его авианосной ударной группы. Ранее из Красного моря уже вышли один эсминец из состава группы и корабль снабжения.

Операция США и союзников против хуситов

Тем временем второй американский авианосец USS Carl Vinson, находившийся в Аденском заливе к югу от Йемена, отошел в Аравийское море к берегам Омана, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

Массированные бомбардировки военных целей хуситов начались 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа о начале против них широкомасштабной операции. В ней была в основном задействована палубная авиация двух американских авианосцев, находившихся в Красном море и Аденском заливе.

Операция завершилась 6 мая. Трамп объявил, что США прекращают свою усиленную кампанию бомбардировок против хуситов после того, как они согласились остановить нападения на коммерческие суда у побережья Йемена.

Красное море Йемен Гарри Трумэн USS Harry Truman
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