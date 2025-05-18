Поиск

Хуситы заявили о пуске двух баллистических ракет по аэропорту Тель-Авива

Хуситы заявили о пуске двух баллистических ракет по аэропорту Тель-Авива
Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хуситы утверждают, что нанесли ракетный удар по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает в воскресенье агентство Shafaq News.

Представитель движения генерал Яхья Сари заявил, что хуситы применили две ракеты - "Зульфикар" и "Палестина-2". По его словам, атака заставила прервать воздушное движение в израильском аэропорту.

В свою очередь в ночь на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об обнаружении и перехвате лишь одной выпущенной из Йемена ракеты.

The Times of Israel отмечает, что вероятно, одна из ракет хуситов не долетела до Израиля. Из-за ракетной атаки сотням тысяч жителей Израиля пришлось укрыться в убежищах.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. ЦАХАЛ также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.

Йемен Израиль Тель-Авив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гражданку Казахстана насмерть придавило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Конфликт Индии и Пакистана

Военные Индии заявили, что прекращение огня с Пакистаном является бессрочным

Военные Индии заявили, что прекращение огня с Пакистаном является бессрочным

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 мая

Парусное судно мексиканских ВМС задело мачтами Бруклинский мост, есть пострадавшие

Парусное судно мексиканских ВМС задело мачтами Бруклинский мост, есть пострадавшие
Обострение палестино-израильского конфликта

Более 35 палестинцев погибли в результате ударов Израиля по югу сектора Газа

"Евровидение-2025" выиграл представитель Австрии JJ

"Евровидение-2025" выиграл представитель Австрии JJ

Что произошло за день: суббота, 17 мая

Рубио в разговоре с Лавровым напомнил о призывах Трампа к перемирию на Украине

Трамп намерен в понедельник провести телефонный разговор с Путиным

Трамп намерен в понедельник провести телефонный разговор с Путиным

Эрдоган пообещал продолжать усилия по украинскому урегулированию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6381 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2256 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });