Министры обороны стран Балтии заявили о повышении расходов на оборону до 5% ВВП с 2026 года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министры обороны Эстонии, Литвы и Латвии на встрече на эстонской авиабазе Эмари заявили о повышении с 2026 года оборонных расходов в своих странах до 5% ВВП, сообщило Минобороны Эстонии.

"Важнейшей темой сегодняшней встречи с латвийскими и литовскими коллегами в преддверии саммита НАТО в Гааге являются, конечно же, расходы на оборону. Эстония будет вкладывать ежегодно в оборону в период 2026-2029 годов около 5,4 процента. Вместе с Латвией и Литвой мы считаем, что в нынешней ситуации с безопасностью необходимо довести расходы на оборону союзников по НАТО до 5% ВВП", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что помимо увеличения расходов на оборону, особый акцент страны Балтии сделают на инвестициях в оборонную промышленность через общий механизм кредитования Евросоюза.

Министры обсудили создание в рамках совместного сотрудничества Балтийской оборонной зоны, которая должны будет играть важную роль в новых оборонных планах региона по защите восточного фланга НАТО.

Министры договорились в ближайшие месяцы подать заявку на финансирование этого проекта со стороны ЕС.

Стороны выразили поддержку Украине со стороны стран Балтии и выделении ей не менее 0,25% ВВП на военные цели.

Они также высказались за активизацию совместных действий по противостоянию судов в акватории Балтийского моря, вызывающих подозрение у охранных и оборонных ведомств республик.

В 2025 году форматом сотрудничества министров обороны стран Балтии руководит Эстония. Она сменила председательствовавшую в 2024 году Литву.