Глава МИД Германии заявил о готовности страны тратить 5% от ВВП на оборону

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что страна готова нарастить оборонные расходы до отметки в 5% от ВВП, сообщили западные СМИ.

"Германия готова и способна выполнить эти обязательства", - сказал Вадефуль на неформальной встрече глав МИД НАТО в Анталье.

Он напомнил, что Вашингтон настаивает на таком уровне расходов. "И мы готовы к этому", - подчеркнул Вадефуль.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили не менее 5% от ВВП на оборону.