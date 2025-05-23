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Министры обороны стран Балтии приняли единую концепцию обороны в регионе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии прошла встреча Комитета министров обороны трех стран Балтии, сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

Во встрече приняли участие министры обороны Литвы Довиле Шакалене, Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур.

"На этой встрече мы договорились о единой концепции обороны стран Балтии... Следующий шаг - синхронизация действий с Польшей, соединение "Балтийской линии обороны" и "Восточного щита", поиск финансирования Евросоюза. Наша граница - это граница всего альянса НАТО", - прокомментировала итоги переговоров Шакалене,.

Она добавила, что "скоординированные практические действия стран Балтии по ускорению приобретения ключевых возможностей, таких как высокоточные ударные ракеты (PrSM), укрепят обороноспособность региона и обеспечат оперативную совместимость стран НАТО".

Сообщается также, что "в настоящее время Латвия готовит проектную концепцию для проектов "Балтийская линия обороны" и "Восточный щит" министерств обороны стран Балтии и Польши. Будет определено, какие конкретные проекты страны могут реализовать совместно и какие меры финансирования ЕС они будут искать. Ожидается, что этот документ будет подписан на Европейском совете в июне".

После встречи министры подписали совместное коммюнике о дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны.

Латвия Минобороны Эстония Литва Балтия Евросоюз
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