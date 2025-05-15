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Париж будет стремиться к доведению расходов на оборону до 3,5% от ВВП

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро приветствует предложение генсека НАТО, чтобы к 2032 году страны НАТО выделяли 3,5% от ВВП на военные расходы как таковые и еще 1,5% от ВВП на нужды, имеющих косвенное отношение к обороне, пишет Le Figaro.

"Президент Макрон уже заявил, что увеличение целевого показателя с 3% до 3,5% - это хорошее решение, которое позволит нам финансировать оборонную сферу, (...) базовые военные расходы (...) Однако также необходимы расходы, которые косвенно поспособствуют развитию оборонного потенциала", - заявил министр в Анталье, где проходит неформальная встреча глав МИД НАТО.

Как сказал генсек НАТО Марк Рютте, страны альянса могут расходовать по 1,5% от ВВП на проекты, формально не имеющие отношения к вооруженным силам, но, тем не менее, повышающим обороноспособность. В частности, речь может идти об инфраструктурных проектах.

В январе, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп сказал, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 5% ВВП.

МИД Дональд Трамп Марк Рютте НАТО Анталья Франция
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