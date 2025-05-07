Мелони пообещала повысить расходы на оборону Италии в 2025 году до 2% от ВВП

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Италия планирует уже в 2025 году увеличить военные расходы, чтобы достичь стандарта НАТО в 2% трат от ВВП, заявила в Сенате премьер-министр Джорджа Мелони. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По словам Мелони, цель будет достигнута не только за счет увеличения затрат на оборону, но и за счет включения в военные траты прежде не относимых к ним статей расходов.

Сейчас Италия тратит на оборону 1,5% от ВВП.

Мелони также сказала, что Италия поддерживает усилия администрации США по достижению мира на Украине.

Ранее сообщалось, что требования НАТО довести военные расходы до 2% от ВВП выполняют 23 из 32 стран альянса.

В конце декабря 2024 года Financial Times со ссылкой на источники сообщала что команда на тот момент избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским союзникам по НАТО о необходимости увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.