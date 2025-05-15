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Биолог из России задержана в США по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушки

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минюст США предъявил обвинения в контрабанде российскому биологу Ксении Петровой, работающей в Гарварде, за ввоз в страну эмбрионов лягушки, теперь ведомство настаивает на ее депортации на родину, передают американские СМИ.

Федеральные прокуроры утверждают, что Петрова нарушила таможенное законодательство США поскольку по прибытии в международный аэропорт Бостона не задекларировала законсервированные эмбрионы когтистых лягушек, которые народились в ее багаже, передает NBC News.

Как отмечает New York Times, россиянка была сразу задержана.

По словам ее адвоката, девушка признала, что не задекларировала биологический материал. Обычно подобные инциденты расцениваются как незначительное нарушение и наказываются штрафом, однако сотрудник таможни на месте аннулировал рабочую визу Петровой J-1.

В среду на слушании в окружном федеральном суде в Вермонте представитель обвинения сообщил, что власти США намерены депортировать Петрову в Россию.

После предъявления обвинений Петрова переведена из изолятора в Луизиане в федеральную тюрьму, уточняет ABC News.

Суд назначил следующее слушание на 28 мая.

Гарвард США Ксения Петрова
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