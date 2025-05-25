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Трамп потребовал от Гарварда опубликовать данные об иностранных студентах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные об иностранных студентах, которые там обучаются.

"Почему Гарвард не говорит о том, что 31% их студентов - иностранцы, и даже из стран, некоторые из которых не совсем дружественно относятся к США. При этом они ничего не платят, и не собираются платить. Нам об этом никто не говорит", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

"Мы хотим знать, кто эти студенты, и это естественный вопрос, поскольку мы финансируем Гарвард на миллионы долларов, но Гарвард не очень-то идет на контакт. Мы хотим знать имена и названия стран", - отметил Трамп.

"У Гарварда есть $52 млн, используйте их, и прекратите обращаться к федеральному правительству за грантами", - подчеркнул президент США.

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В апреле 2025 года американские СМИ публиковали выдержки из письма министра внутренней безопасности Кристи Ноэм начальнику иммиграционной службы Гарварда. В нем Ноэм потребовала от университета предоставления ведомству информации о потенциально "незаконных и преступных" действиях, в которые могли быть вовлечены иностранные студенты.

Руководство Гарварда сочло эти требования незаконными и отказалось их выполнять. После этого администрация американского президента 22 мая запретила Гарварду принимать иностранцев на обучение по федеральным программам обмена.

Ранее администрация Трампа заморозила гранты для университета на сумму $2,3 млрд, а также контракт на $60 млн.

США Дональд Трамп Гарвард Гарвардский университет
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