Трамп назвал Гарвард угрозой демократии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Гарвардский университет, назвав его угрозой для демократии.

"Гарвард - антисемитское, радикально левое заведение. Принимает из разных стран мира студентов, желающих разорвать на части нашу страну. Кучка либералов, позволяющая группке безумных лунатиков, переступающей порог аудитории, изрыгать притворный гнев и ненависть... Это угроза демократии!", - написал он в соцсети Truth Social.

Президент не впервые подвергает Гарвард резкой критике. В апреле администрация Трампа заморозила федеральные гранты для Гарварда на сумму $2,3 млрд, а также - контракт на $60 млн, позднее пригрозив университету лишением права принимать иностранных студентов по программам обмена.

Американские СМИ публиковали выдержки из писем администрации в адрес Гарварда с требованиями, среди прочего, об ограничении в вмешательства студентов и преподавателей во внутренние дела университета и немедленном информировании федеральных органов исполнительной власти о правонарушениях со стороны иностранных студентов, а также о борьбе с антисемитизмом на фоне пропалестинских протестов, с октября 2023 года прошедших в Гарварде и других элитных американских университетах.

В Гарварде сочли данные требования незаконными, и сообщили, что отказываются их выполнять. "Администрация США - вне зависимости от того, какая партия находится у власти - не должна указывать университетам, что им преподавать, кого принимать и исследования в каких областях проводить", - заявил руководитель Гарварда Алан Гарбер. Университет оспорил сокращение финансирования в суде.