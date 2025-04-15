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Администрация Трампа лишила Гарвард грантов на $2,3 млрд

В Вашингтоне пошли на такой шаг из-за отказа университета выполнять ряд требований властей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская администрация заморозила федеральные гранты для университета Гарвард из-за его отказа выполнять ряд инициатив властей, сообщают во вторник СМИ США.

По их данным, речь идет о замораживании федеральных грантов на сумму $2,3 млрд, а также - контракта на $60 млн.

Руководство Гарварда ранее сообщило, что отказывается исполнять требования федеральных властей. "Администрация США - вне зависимости от того, какая партия находится у власти - не должна указывать университетам, что им преподавать, кого принимать и исследования в каких областях проводить", - сообщает The New York Times со ссылкой на руководителя Гарварда Алана Гарбера.

СМИ также публикуют выдержки из письма администрации Трампа с требованиями, среди прочего, об ограничении в Гарварде вмешательства студентов и преподавателей во внутренние дела университета и немедленном информировании федеральных органов исполнительной власти о правонарушениях со стороны иностранных студентов.

Fox News, в свою очередь, указывает на содержащиеся в письме требования о борьбе с антисемитизмом на фоне пропалестинских протестов, с октября 2023 г. прошедших в Гарварде и других элитных американских университетах. В Гарварде сочли данные требования незаконными.

Гарвардский университет - один из самых престижных в США. Расположен в штате Массачусетс. Входит в Лигу плюща, объединяющую элитные американские вузы

Гарвард США Дональд Трамп
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