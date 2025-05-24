Глава МАГАТЭ назвал важным продолжение диалога США и Ирана по атому

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ирану и США следует продолжать контакты по иранской ядерной проблеме, так как в противном случае возможен серьезный кризис, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Нужно следить за тем, чтобы диалог продолжался. Ведь если стороны скажут, что больше не хотят разговаривать друг с другом, то ситуация будет серьезной", - сказал он в опубликованном в субботу интервью газете Corriere della sera.

Гросси подчеркнул, что не ожидает проработки очень сложного соглашения Ирана и США. "Мне кажется, что речь пойдет о чем-то простом, в стиле Трампа. Например - никакого обогащения урана в обмен на отмену всех санкций", - предположил собеседник газеты.

"Мы должны поддерживать путь дипломатии. Военное решение проблемы стало бы катастрофой. А иранские угрозы - не пустой звук", - добавил Гросси.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Ирану не следует вообще обогащать уран, глава МАГАТЭ подчеркнул, что такой вариант не обязательно означает отказ Тегерана от мирной атомной программы как таковой.

"Нужно понимать разницу между мирным использованием атомной энергии и процессами обогащения. США ничего не имеют против мирной атомной программы в Иране (...). Обогащение - это более сложный вопрос", - сказал он.

"Как и другие страны, Иран всегда хотел контролировать весь цикл создания ядерного топлива, а значит - и технологии по обогащению. С юридической точки зрения, Тегеран имеет на это право. Но США не доверяют Ирану и опасаются, что он воспользуется этими технологиями для создания ядерного оружия", - продолжил Гросси.

Он напомнил, что Иран всегда выступал против запрета на обогащение урана на своей территории.

"США хотели бы, чтобы Иран не занимался обогащением ядерного топлива, а импортировал бы этот товар", - подытожил Гросси.

Отвечая на вопрос о том, насколько близок Иран к созданию ядерного оружия, Гросси объяснил, что "есть разница между обладанием необходимыми материалами и обладанием непосредственно ядерным оружием. Если говорить о материалах, то они очень продвинулись (...). Но для создания ядерного орудия нужны и другие технологии, и не исключено, что иранцы способны их разработать. Они сами заявляли, что все части пазла у них есть".

Иранская сторона неоднократно заявляла, что ее ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Накануне завершился пятый раунд переговоров между представителями Ирана и США в Риме. Как заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, он позволил добиться прогресса, но не привел к окончательному решению проблемы, связанной с иранской ядерной программой.

Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что пятый раунд переговоров между США и Ираном завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.