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Спецпосланник президента США Уиткофф заявил, что соглашение о перемирии в Газе готово

Спецпосланник президента США Уиткофф заявил, что соглашение о перемирии в Газе готово
Фото: Abdalhkem Abu Riash/Anadolu via Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил телеканалу CNN, что в его распоряжении есть соглашение о перемирии в секторе Газа, и что группировке ХАМАС надо одобрить его.

"Израиль согласится на временное прекращение огня, соглашение по заложникам, при котором вернут половину живых и половину погибших заложников. Это приведет к серьезным переговорам для поиска пути к постоянному прекращению огня, а я буду руководить данным процессом. Соглашение - на столе. ХАМАС надо согласиться", - сказал Уиткофф.

Он уточнил, что ХАМАС еще не получила документ с условиями.

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При этом он опроверг ранее появлявшуюся в западных СМИ информацию, будто ХАМАС приняла соглашение, при котором группировка отпустит 10 заложников в обмен на 70 дней перемирия. "То, что я видел, абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Уиткофф, отметив, что данные идеи не имеют к нему отношения.

Между тем, палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил CNN, что ХАМАС согласилась на предложения Уиткоффа. Но он не уточнил детали предполагаемого соглашения.

Телеканал напоминает, что заявления Уиткоффа прозвучали на фоне расширения операции Израиля в секторе Газа. Так, неназванный представитель израильских военных сказал CNN в понедельник, что Израиль в течение двух месяцев планирует занять 75% анклава.

В мае Израиль начал в Газе широкомасштабную наземную операцию "Колесницы Гидеона". На пресс-конференции 22 мая израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе операции Армия обороны Израиля обеспечит поставки продовольствия в Газу для преодоления гуманитарного кризиса и организует перемещение жителей Газы на юг в пункты временного размещения, а американские компании откроют пункты распределения помощи. В свою очередь, в ЦАХАЛ проведение операции объяснили "необходимостью полного разгрома группировки ХАМАС и освобождения заложников".

Израиль ХАМАС США Стив Уиткофф сектор Газа
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