США призвали Израиль отложить полномасштабную операцию в секторе Газа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - США обратились к Израилю с призывом отсрочить крупномасштабную операцию в секторе Газа ради завершения переговоров по освобождению израильских заложников, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post.

"Призыв содержит два основных пункта: отложить полномасштабную операцию в Газе и дать возможность для продолжения переговоров параллельно с военными действиями", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Официальные представители Израиля в то же время заявили, что израильская армия в настоящее время начинает полномасштабную наземную операцию, и не уйдет из районов, куда она уже вошла, даже в рамках возможного соглашения. Более того, возможность введения режима прекращения огня как часть соглашения видится еще более сложной.

"Так как операция началась, мы будем действовать в полную силу и не остановимся до тех пор, пока цели не будут достигнуты", - заявил ранее на этой неделе министр обороны Израиля Исраэль Кац.

В то же время глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сказал: "Если существуют возможности на введение режима временного прекращения огня для того, чтобы вернуть заложников, мы готовы к этому".

The Jerusalem Post напоминает, что Израиль в минувший четверг решил отозвать делегацию с переговоров в Катаре после того, как палестинское движение ХАМАС настояло на получении со стороны США гарантий о том, что в любое соглашение должен быть включен пункт о прекращении боевых действий. Собеседник издания сообщил, что переговоры зашли в тупик.