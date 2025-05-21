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Нетаньяху заявил о готовности к временному прекращению огня ради освобождения заложников

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Израиль готов к временному прекращению огня с палестинским движение ХАМАС ради освобождения оставшихся в живых в секторе Газа 20 заложников, заявил в среду премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Ради возвращения наших заложников мы готовы к временному прекращению огня, если такая возможность существует", - приводит газета Jerusalem Post слова Нетаньяху.

По словам премьера, "20 заложников в Газе еще живы". "Мы вернем их всех", - добавил он.

Ранее в мае Израиль начал в Газе широкомасштабную наземную операцию "Колесницы Гидеона". Во время пресс-конференции Нетаньяху сообщил, что в ходе операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обеспечит поставки продовольствия в Газу для преодоления гуманитарного кризиса и организует движение граждан Газы на юг в пункты временного размещения, а американские компании откроют пункты получения помощи. В свою очередь, в ЦАХАЛ проведение операции объяснили "необходимостью полного разгрома группировки ХАМАС и освобождения заложников".

В марте 2025 г. сообщалось, что по данным израильской стороны в живых в Газе остаются 22 заложника, а судьба еще двоих неизвестна. Теперь же Нетаньяху сообщил, что еще живы только 20 человек.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 53 тыс. человек. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различий между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.

Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Нетаньяху
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