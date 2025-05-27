Председатель Еврокомиссии обсудила с королем Иордании ситуацию в Газе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила по телефону с королем Иордании Абдаллой II ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЕК.

"Расширение военных операций Израиля в секторе Газа, направленных на гражданскую инфраструктуру, в том числе школу, которая служила убежищем для перемещенных палестинских семей, в результате чего погибают мирные жители, включая детей, отвратительно", - заявила фон дер Ляйен.

Она повторила настоятельный призыв Евросоюза к Израилю снять вступающую в 11-ю неделю жесткую блокаду сектора.

"Европейская комиссия всегда поддерживала и будет поддерживать право Израиля на безопасность и самооборону, но эта эскалация и непропорциональное применение силы против мирных жителей не могут быть оправданы гуманитарным и международным правом", - заявила председатель ЕК.

По ее словам, Израилю необходимо немедленно возобновить доставку помощи в соответствии с гуманитарными принципами при участии ООН и других международных гуманитарных партнеров.

Фон дер Ляйен подтвердила позицию ЕС, которая включает безусловное освобождение всех заложников, возвращение к прекращению огня и крупномасштабную доставку гуманитарной помощи. Эти шаги, подчеркнула она, необходимы для того, чтобы проложить путь к окончательному прекращению боевых действий и разоружению ХАМАС.

Председатель ЕК также подняла вопрос об ухудшении ситуации на Западном берегу реки Иордан.

"Приверженность Европы справедливому, всеобъемлющему и прочному миру на основе двугосударственного решения остается непоколебимой", - заявила фон дер Ляйен.

Стороны подтвердили свою поддержку арабского плана восстановления и развития Газы, одобренного арабскими государствами в марте на саммите в Каире, сообщили в Брюсселе.