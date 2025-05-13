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Финляндия планирует сузить ж/д колею для повышения военной мобильности

Финляндия планирует сузить ж/д колею для повышения военной мобильности
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Финляндия готовится перейти на железнодорожную колею западноевропейского стандарта – 1435 мм.

"Сейчас самое подходящее время для того, чтобы Финляндия присоединилась к стандартной ширине. Это не просто финский вопрос, а совместный проект всей Европы и НАТО", - приводит портал во вторник Yle слова министра транспорта и связи Лулу Ранне на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров транспорта стран Северной Европы в Хельсинки.

Ранне отметила, что правительство должно принять национальное решение об изменении ширины колеи до июля 2027 года. Работы должны начаться к северу от Оулу, расположенному на северо-западе страны.

В основе проекта лежит необходимость "повышения безопасности поставок и военной мобильности", а также развитие трансграничных связей со Швецией и Норвегией.

ЕС может поддержать финансирование планирования до 50% и строительства примерно на 30 процентов.

"Конечно, мы очень прагматичны и реалистичны, мы не можем реализовать это за пять лет. Мы планируем до конца десятилетия, и, возможно, в 2032 году сможем приступить к строительству", - сказала Ранне.

Во встрече в Хельсинки приняли участие министры транспорта Исландии, Норвегии, Дании и Финляндии.

Главы ведомств выступили с совместным заявлением о военной мобильности и безопасности поставок. Они подчеркнули важность трансграничной военной мобильности, гражданской готовности и безопасности поставок как в Стратегии транспортной системы Северных стран, так и в планировании национальных транспортных систем стран.

В настоящее время стандарт железнодорожной колеи в республике составляет 1524 мм, он сохранился со времен Великого княжества Финляндского, находившегося в составе Российской империи. Ширина колеи в Западной Европе 1435 мм.

Финляндия
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