Поиск

США сохранят военное присутствие в Польше

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты сохранят воинский контингент в Польше, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во вторник по итогам встречи с шефом Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне.

"Мы - самый верный союзник, и из этой встречи я делаю вывод, что, если кто-то в Европе сегодня может спать спокойно по поводу присутствия американских солдат на своей территории, так это Польша", - сказал Косиняк-Камыш, его слова приводят польские СМИ.

"У нас есть нечто чрезвычайно прочное, это база в Редзиково (база противоракетной обороны США и НАТО, размещенная в 165 км от границы России - "ИФ"), которая является местом постоянного присутствия. Самое прочное, потому что это стратегический пункт для безопасности Соединенных Штатов, не только Польши. У нас есть присутствие V корпуса, у нас есть присутствие в Болеславце, у нас есть постоянное присутствие в Ясенке, у нас есть присутствие в Дравско, на различных полигонах", - подчеркнул глава Минобороны Польши.

Он отметил, что "мы не первая страна по численности - поскольку наибольшее присутствие (американских военных - "ИФ") в Германии, 37 тысяч, в Польше - около 10 тысяч... Но в этой группе мы являемся страной, которая пользуется наибольшим доверием со стороны США".

США Польша Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 мая

Трамп назвал своей заслугой, что РФ не столкнулась с "по-настоящему плохими вещами"

Air Serbia сможет летать в Китай через воздушное пространство России

Air Serbia сможет летать в Китай через воздушное пространство России

Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Спецпосланник Трампа Келлог считает, что Женева могла бы принять переговоры РФ и Украины

Германия больше не будет называть, что именно поставляет на Украину

В ЕК заявили, что ЕС стремится согласовывать с США проекты санкций против РФ

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Toyota к марту 2026 года выпустит собственную ОС для автомобилей

Фицо раскритиковал Мерца за идею лишить Словакию выплат от Евросоюза

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Суд Франции смягчил приговор одному из напавших на Генконсульство РФ в Марселе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6438 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });