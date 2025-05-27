В США заявили, что решат вопрос с санкциями против РФ, изучив ее предложения по Украине

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сенат США ждет предложения Москвы для прекращения огня на Украине, чтобы решить, следует ли вводить санкции в отношении России, заявил республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"Президент Трамп попросил Владимира Путина предоставить перечень условий для прекращения огня (...). В зависимости от ответа России мы поймем, какой курс избрать", - приводит The Wall Street Journal слова Грэма.

При этом он отметил, что "Сенат готов к любому развитию событий".

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.