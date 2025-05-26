Трамп рассматривает введение новых санкций против России

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Нью-Джерси, заявил, что раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.

"Трамп также сказал, что он, "безусловно", рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России", - пишет New York Times.

Кроме того, американский лидер посетовал на действия российского президента Владимира Путина.

"Я знаю его долгое время. Мы всегда ладили с ним, но он запускает ракеты по городам (...), и мне это совсем не нравится", - сказал Трамп журналистам.