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В МИД Ирана отметили, что Тегеран и Вашингтон еще далеки от соглашения по атому

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Иран и США в действительности не приблизились к решению ядерной проблемы настолько, насколько об этом писали в СМИ, сообщил в четверг министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"СМИ слишком вольно обращаются с информацией о том, что заключение соглашения между Ираном и США уже близко. Мы пока не уверены в этом", - написал Аракчи в соцсети X.

Министр добавил, что Иран стремится к дипломатическому урегулированию, которое будет отвечать интересам всех сторон. Однако такое решение требует разработки соглашения, включающего отмену санкций против Ирана и разрешение на обогащение урана в мирных целях.

Ранее в четверг телеканал CNN и ряд других западных СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран могут заключить соглашение по атому в ближайшее время.

В среду президент США Дональд Трамп также сказал, что его администрация "очень близка к решению иранской ядерной проблемы", и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить удары по Ирану.

Дональд Трамп Иран Аббас Аракчи США
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