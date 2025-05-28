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В Иране не исключили, что могут допустить инспекторов из США на ядерные объекты

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Если Тегеран и Вашингтон достигнут соглашения по иранской ядерной программе, Иран может рассмотреть возможность допуска американских инспекторов из МАГАТЭ на ядерные объекты страны, заявил в среду глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Обычно инспекторы из враждебных стран не допускаются, но, если мы заключим ядерную сделку, мы можем позволить американским инспекторам, работающим на МАГАТЭ, посетить наши ядерные объекты", - заявил Эслами, слова которого приводят иранские СМИ.

Он вновь подчеркнул, что Иран использует ядерную энергию исключительно в мирных целях, за деятельностью страны следит МАГАТЭ. Глава ОАЭИ отметил, что иранская позиция по дальнейшему обогащению урана "является абсолютно законной и базируется на наших правах".

Пятый раунд переговоров США и Ирана состоялся в минувшую пятницу, 23 мая, в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно хода переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме. "Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс", - сказал Трамп.

По его словам, он хотел бы заключить сделку, которая позволит избежать военного удара по Ирану.

Дональд Трамп Иран МАГАТЭ США
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