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Словакия решила возобновить конструктивный диалог с Белоруссией

Назначен новый посол Словакии в Минске

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В МИД Словакии заявили о намерении возобновить конструктивный диалог с Белоруссией.

"Словацкая Республика заинтересована в прагматичном сотрудничестве со всеми странами мира. Поэтому мы хотим возобновить конструктивный диалог с белорусской стороной как в двусторонних отношениях, так и на многостороннем уровне, поскольку сегодня необходимо дать место дипломатии, диалогу и переговорам для достижения первых результатов, например, в чрезвычайно важных мирных переговорах и скорейшем прекращении войны в Украине", - заявил через пресс-службу министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, комментируя назначение нового посла в Минск.

Новым послом Словакии в Белоруссии станет Йозеф Мигаш, который уже занимал эту должность с 2016 по 2020 год. "В рамках своей дипломатической карьеры он специализируется на странах Восточной Европы, а многолетний опыт работы на постсоветском пространстве он приобрел не только в качестве посла Словакии в Беларуси, но и возглавлял посольства Словакии в Украине и России", - отметили в министерстве.

Мигаш заявил, что Белоруссия является экономическим и политическим партнером Словакии. "Постепенными шагами Словакия может развивать базовое сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, культуре и образовании", - добавил он.

Белоруссия МИД Словакия Йозеф Мигаш Юрай Бланар Восточная Европа Украина
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